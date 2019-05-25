بثينة علي الحجار.. أحدث أبناء الفنانين المنضمين للوسط الفني

يحملون أسماء ذويهم اللامعة على أكتافهم، يبذولون مجهود مضاعف في إثبات وجودهم على الساحة الفنية، فيخوض أبناء الفنانين تحديات صعبة، وتسلط عليهم الأضواء بشكل أكبر من الوجوه الجديدة، أمام اتهامات بدخولهم الوسط الفني بدفعة من عائلتهم، وبالتالي موهبتهم موضع اختبار حتى يثبت نجاحهم.

فشهد الموسم الرمضاني الحالي مشاركة مجموعة كبيرة من أبناء النجوم، كانت أحدثهم بثينة علي، ابنة الفنان علي الحجار، ووالدتها الفنانة سحر حسن، فلفتت "بثينة" الأنظار إليها بعد ظهورها الأول في الحلقات الأخيرة من مسلسل "زي الشمس"، الذي يعتبر تجربتها الأولى في الدراما المصرية.

لم تكن "بثينة" هى الأبنة الوحيدة لـ "الحجار" التي دخلت الوسط الفنى، فلديه 6 أبناء من زيجات متعددة وأكبرهم "مشيرة"، من زوجته الأولى الفنانة مشيرة إسماعيل، والتي ظهرت معه فى إحدى حفلاته الغنائية، بالإضافة إلى نجله أحمد الذي بدأ يحترف الغناء مؤخرا.