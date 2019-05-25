لقي 5 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، اليوم، بقرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، في حادث مروري مأساوي عقب سقوط سيارتهم داخل الترعة، وهم عبارة عن "أب وأبنائه الثلاثة بينهم شقيقين توأم وحفيده طفل لم يجاوز العامين".

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة وسقوطها في الترعة ومصرع مجموعة من الأشخاص بداخلها.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية والباحث والمرور والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من تحريات رجال المباحث، أن الضحايا الـ5 كانوا عائدون من العمل بالزراعات وكانوا يستقلون سيارة وأثناء سيرها انحرفت عن مسارها وانجرفت داخل الترعة ما أسفر عن مصرع الـ5 وهم من عائلة واحدة الأب يدعى محمد عليان، وأبنائه أحمد 27 عاما، والتوأمين "حسن" و"حسين" 15 عاما، وحفيده عام ونصف.

تم انتشال الجثث وتم نقلها للمسرح تحت تصرف النيابة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثث وتسليمها لذويهم.