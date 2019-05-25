قال اللواء مهندس أيمن عبدالمنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم السبت، إنه جري الانتهاء من تنفيذ 96% من مشروع ترفيق مساكن أرض "الملك" بمركز باريس بتكلفة 3.4 مليون جنيه.

وأضاف أيمن، أن الجهاز سينتهي من مشروع ترفيق أرض الملك ويسلمه للوحدة المحلية لمركز باريس عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ويشمل مشروع الترفيق، توصيل مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح ايمن، أن المشروع يتضمن إقامة 50 منزًلا بدويًا جرى الانتهاء منه بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتوصيل مرافق الكهرباء للمساكن بتكلفة 800 ألف جنيه، بينما يستكمل الجهاز توصيل مرفقي المياه والصرف الصحي ليدخل المشروع الخدمة بشكل نهائي نهاية شهر يونيو 2019.