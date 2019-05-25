أول صورة للأم قاتلة طفلها في شرم الشيخ

حصلت "الوطن" على أول صورة للأم التي قتلت طفلها في شرم الشيخ، وتبين أنها تدعى "دينا.ع.ح" من مواليد 1993 من محافظة البحيرة، وراء ارتكاب الواقعة، وتعمل في أحد الأندية الصحية، وتبين أن الطفل ليس له شهادة ميلاد.

واعترفت الأم في التحقيقات أمام المقدم محمد سامي رئيس المباحث، بأن هناك خلافات بينها وبين زوجها السابق والد الطفل، وأنه هددها بأخذ الطفل ليعيش مع زوجته الثانية ويحرر له شهادة ميلاد له، ما دفعها لارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلت إلى نيابة شرم الشيخ للتحقيق معها، ووجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد إلى الأم، وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل.