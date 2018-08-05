سلمت ربة منزل جثة رضيعتها، عامين، اليوم، إلى مركز شرطة أخميم بسوهاج، وأفادت التحقيقات الأولية بأنها اعترفت أمام النقيب إبراهيم صقر، معاون المباحث بخنقها أمام ضباط المباحث، وجرى نقل الطفلة إلى مشرحة المستشفى المركزى، وأحيلت الأم إلى النيابة العامة للتحقيق معها.

وكان ضباط مباحث مركز شرطة أخميم فوجئوا بربة المنزل، هناء. ف، 25 سنة، المقيمة فى قرية الصوامعة شرق، تدخل المركز حاملة جثة طفلتها، وتعترف بأنها خنقتها بـ«ملاءة سرير» للتخلص منها بسبب معاناتها من خلافات زوجية، وتبين أنها مريضة نفسية، وتتلقى علاجاً لدى طبيب أمراض نفسية.

التحقيقات: «هناء» اعترفت بقتلها بـ«ملاءة سرير» بسبب خلافات زوجية

وتلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة، جاء فيه أنه بسؤال زوجها السيد.ع، 35 سنة، عامل، وشقيقها محمود، 25 سنة، أفادا بأنها موجودة فى منزل والدها لوجود خلافات زوجية، وأنها مريضة وتخضع لعلاج نفسى، وسبق لها أن حاولت قتل أحد أطفالها.

وتحت إشراف المستشار أحمد عبدالباقى، المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، أجرت النيابة معاينة تصويرية فى موقع الحادث، وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة، وأصدرت تصريحاً بالدفن.