شهدت اليوم السبت وقوع أكثر من حريق بمحافظتي الوادي الجديد والإسكندرية، بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ أول أمس الخميس.

فشهدت محافظة الوادي الجديد، عدة حرائق اليوم بمزارع النخيل، وأعلنت مديرية أمن الوادي الجديد اليوم السبت، إخماد حريقين بمزارع نخيل دون خسائر بشرية بمركزي الداخلة والفرافرة على مدار الـ48 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من العميد ضياء الدين صبحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد السيطرة على حريقين بمزارع نخيل.

وتبين السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بقرية الجديدة بمركز الداخلة، على مساحة 6 قيراط، وأسفر عن تفحم 10 نخلات غير مثمرة، وكمية من النباتات والأعشاب الجافة، والسيطرة على حريق بمزرعة نخيل مساحتها فدان تقريبا، بقرية النهضة بمركز الفرافرة، وأسفر الحريق عن تفحم 3 نخلات ومخلفات قش أرز، وأعشاب جافة.

السيطرة على حريقين بمزارع نخيل بالوادي الجديد دون خسائر بشرية

وتحرر للحريقين المحاضر رقم 613 إداري مركز الداخلة، و510 إداري مركز الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أما فى الإسكندرية فأعلنت قوات الحماية المدنية بالمحافظة سيطرتها على حريق هائل اندلع، اليوم السبت، إثر حدوث كسر بماسورة غاز طبيعي بمنطقة راغب، غرب الإسكندرية، ما أسفر عن احتراق 9 سيارات ومركبة "توك توك" بالكامل، دون حدوث إصابات.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بحدوث كسر بماسورة غاز طبيعي واشتعال النيران بها أثناء أعمال حفر.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة كرموز وبرفقتهم قوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها وطوارئ شركة الغاز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها، وإغلاق خط الغاز العمومي.

بالصور حريق هائل بسبب "ماسورة غاز" غرب الإسكندرية

وأسفر الحادث عن احتراق 9 سيارات ومركبة "توك توك" بالكامل تصادف تواجدهم بجوار ماسورة الغاز لحظة اشتعالها، فيما لم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتم إخطار النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.