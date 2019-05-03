تصاعدت ألسنة اللهب مرة أخرى بالحريق الذي اندلع بمخزن بالطابق الأراضي بعقار مكون من أربعة طوابق، بشارع اليهود، في منطقة الموسكي بمحافظة القاهرة.

وتحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماده. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور نشوب الحريق، جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث.

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يعانون من اختناقات، حيث جرى إسعاف 10 حالات بموقع الحادث وغادروا، فيما جرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال، مؤكدا أن جميع المصابين حالتهم مستقرة تماما ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

واندلع حريق هائل في منطقة الموسكي. وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، الدفع بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي نشب في 4 محلات تجارية بمنطقة الموسكي، موضحا أنه جارٍ السيطرة على الحريق والوقوف على أسبابه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان قد اندلع حريق، في المنطقة نفسها، خلال أقل من عام، في يوليو الماضي، بمحلات ملابس بالطابق الأول والثاني وامتدد للطابق الثالث، وذلك في عقار مكون من أربعة طوابق في حارة اليهود بشارع الموسكي من ناحية مسجد الحسين.