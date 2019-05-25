أبرز ردود الفعل العربية والعالمية على الأزمة "الأمريكية - الإيرانية"

تشغل أخبار إيران الرأي العام العالمي منذ أن بدأ التصعيد الأمريكي ضدها، وكان آخرها تأييد روسيا عقد اجتماع بأقرب وقت لبحث الاتفاق النووي الإيراني، حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "نؤيد عقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن، لكن الإدارة الخارجية الأوروبية هي المسؤولة عن الخدمات اللوجستية والقضايا التنظيمية كمنسق للجنة"​​​.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت أمس الجمعة، أن القرار الأمريكي فيما يخص تسليح حلفاء واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، يأتي من قبل حرص واشنطن على عدم حصول أي تأخير يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات سببتها إيران.

وكان في 20 مايو الماضي دعا العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، إلى عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة في الثلاثين من مايو الجاري؛ لمناقشة استهداف السفن التجارية قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، وقصف مضخات نفط سعودية من قبل الحوثيين بدعم من إيران.

العراق: على إيران الالتزام بالاتفاق النووي

وحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أمس، إيران على احترام الاتفاق النووي المبرم بينها وبين القوى الكبرى والذي أصبح على وشك الانهيار إثر انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.

وشدد الحكيم، أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة النرويجية أوسلو، حيث يشارك في مؤتمر لمكافحة العنف الجنسي، على أن خطة العمل الشاملة المشتركة المتفق عليها بين إيران ومجموعة 5+1 بشأن برنامج طهران النووي "اتفاق جيد"، وتابع: "نشجع الحكومة الإيرانية على أن تظل وفية للاتفاق وروحه"، "سكاي نيوز".

وتطرق الوزير العراقي إلى التصعيد القائم في الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران، وأشار إلى أنه لا يعتقد أن أحدا يريد أن يصل سعر برميل النفط في المستقبل القريب إلى مائتي دولار، قائلا: "آخر ما نحتاج إليه هو صراع جديد في المنطقة، ولدينا ما يكفي من الصراعات".

موسكو: إيران تتصرف ضمن إطار الاتفاق النووي

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد علقتا على تقارير إعلامية، في 20 مايو، تفيد بأن إيران من المقرر أن تزيد إنتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب 4 أضعاف، معربة عن أملها في إمكانية تجنب مزيد من التصعيد.

عمان تسعى للتهدئة بين أمريكا وإيران

وقال وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، إن بلاده تسعى إلى تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حسب تغرية على موقع "تويتر".

فرنسا تعلن أن أوروبا لن تخضع لتحذيرات إيران

وفي 20 مايو الماضي خرج وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، في مؤتمر صحفي قال فيه إن أوروبا لن تخضع لتحذيرات إيران، وتابع أن الأوروبيين يواجهون ضغوطا هائلة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجارة مع إيران، وأن التهديدات الإيرانية بالانسحاب من الاتفاق النووي مع القوى العالمية لا تفيد فيما يتعلق بهذا الأمر.