توقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في طريقه إلى اليابان في ولاية ألاسكا لزيارة القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة "إلميندورف-ريتشاردسون" الواقعة في مدينة أنكوريج.

وقال ترامب لدى وصوله إلى المطار إنه يحب ألاسكا، وعلق على أجوائها قائلا: "تنفسوا هذا الهواء، إنه حقيقي!"، وذلك حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وفي القاعدة رحب بالعسكريين الأمريكيين، وترك توقيعه على قبعة أحد المستقبلين تحمل شعار حملته "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، ووقف لالتقاط صور "سيلفي" مع بعض الجنود.

وهبطت الطائرة الرئاسية في ألاسكا لإعادة تزويدها بالوقود قبل أن تواصل طريقها متجهة إلى طوكيو.

ووصل ترامب إلى اليابان اليوم في زيارة ستستغرق 4 أيام.