أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيع أسلحة بثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، متجاهلًا اعتراضات الكونجرس.

وفسر "ترامب" تجاهله لاعتراضات الكونجرس على قراره بأن "هناك حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران"، وفقًا لـ"رويترز".

وأخطرت الإدارة لجانا في الكونجرس يوم الجمعة بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة أسلحة مع الدول الثلاث.

كان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أدرج في وثائق أرسلت إلى الكونجرس واطلعت عليها رويترز مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات التي سيتم توريدها للدول الثلاث.

ويشمل ذلك ذخائر دقيقة التوجيه من صنع شركة ريثيون ودعما لطائرات إف-15 التي تنتجها بوينج وصواريخ جافلين المضادة للدبابات والتي تنتجها ريثيون ولوكهيد مارتن.