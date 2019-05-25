قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل في قصر الاتحادية، مساء السبت، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان.