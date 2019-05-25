شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والذي جرى انتخابه في مايو الجاري رئيساً للبلاد.

وعلى هامش مراسم التنصيب، التقى الدكتور مصطفى مدبولي بعدد من القادة والمسؤولين الأفارقة، الذين شاركوا في الاحتفالية، حيث طلبوا نقل تحياتهم إلى الرئيس السيسي، مشيدين بالجهود التي يبذلها من أجل تعزيز التعاون الأفريقي، وما يقوم به من مساع متواصلة لتحقيق التنمية وحل المشكلات التي تواجه دول القارة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مراسم التنصيب أجريت في استاد لوفتوس فيرسفيلد بالعاصمة بريتوريا، وأثناء ذلك التقى مدبولي بالرئيس الجنوب أفريقي المنتخب، حيث أعرب الأخير عن تقديره واعتزازه بقيام مصر بإيفاد وفد رفيع المستوى للمشاركة في مراسم التنصيب.

وأضاف أن رئيس الجنوب أفريقي أعرب عن تطلعه للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، لمناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار إلى أن مدبولي نقل تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقى، إلى الرئيس رامافوزا، بمناسبة انتخابه رئيساً لجنوب أفريقيا، حيث أكد تطلع الرئيس السيسي لأن تشهد فترة رئاسة رامافوزا مزيداً من التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، سواء على المستوى الثنائي، أو على صعيد التعاون القاري في إطار الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء أكد على أهمية العمل على تعزيز التعاون في الفترة المقبلة، لا سيما من خلال زيادة حجم التجارة بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا بلغ 314 مليون دولار في عام 2017، بعد أن كان 132 مليون دولار فقط في عام 2013، ومع ذلك فإن هذا الحجم من التجارة يظل غير متناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.