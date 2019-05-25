تعاقد الفنان خالد الصاوي على بطولة فيلم "الشنطة" مع المنتج تامر عبدالمنعم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي فريق العمل خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لبدء التصوير بعد عيد الفطر حسب بيان أصدرته الشركة المنتجة للعمل.

يشهد الفنان خالد الصاوي انتشارا سينمائيا، بعد توقف عن الدراما التلفزيونية لثلاثة أعوام، حيث قدم آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "هي ودافنشي" مع النجمة ليلى علوى عام 2016.

وقبل التوقيع على فيلم "الشنطة"، يحضر خالد الصاوي لتصوير أكثر من عمل سينمائي منهم "ولاد رزق 2" لأحمد عز وعمرو يوسف، و"كل سنة وأنت طيب" لتامر حسني، و"خيال مآته" لأحمد حلمي، وكان آخر أعمال خالد الصاوي فيلم "الضيف" الذي عرض في يناير الماضي، وحقق نجاح متوسط من حيث الإيرادات، وشارك في بطولته كل من شيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض.

وفيلم "الشنطة" من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مازن الجبلي، وتدور أحداثه في قالب تشويقي كوميدي، ومن المقرر تصويره بين القاهرة ودبي.