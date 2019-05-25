أصدر الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، قرار رقم 1248 بتعيين الدكتور ياسر رجب سراج، الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب، رئيسًا لمجلس قسم طب وجراحة العيون بالكلية، وحتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.

وحصل سراج على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، عام 1982ودرجة الماجستير "طب وجراحة العيون" من جامعة طنطا عام 1987، كما حصل على درجة الدكتوراه عام 1993، وعين فى درجة أستاذ مساعد يناير 1999، واستمر فى التدرج الوظيفى حتى درجة أستاذ في أبريل 2005.

كما أصدر رئيس الجامعة، قرار رقم 1250 بتعيين الدكتورة أمل مصطفى أبوقمر، أستاذ ورئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة، وكيلا للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ولمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور القرار في 22 مايو 2019.

وحصلت أبوقمر، على بكالوريوس الصيدلية من جامعة طنطا بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1985، ثم درجة الماجستير "ميكروبيولوجيا صيدلية" من جامعة طنطا عام 1992، ودرجة الدكتوراه "ميكروبيولوجيا صيدلية" من جامعة طنطا عام 1996، وعينت في درجة أستاذ مساعد أغسطس 2001، واستمرت في التدرج الوظيفي حتى درجة أستاذ في ديسمبر 2006.