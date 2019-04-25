استقبل الدكتور محمد العبيني نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، وذلك على هامش اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجامعات والتعليم والتدريب بالأردن.

وتعد جامعة العلوم والتكنولوجيا الجامعة الأولى بالأردن المصنفة عالميا، حيث تناول اللقاء استعراض أنشطة الجامعة التعليمية والبحثية والإنتاجية مثل إنتاج الزيتون والطاقة الكهربية من الطاقة المتجددة.

كما جرى الاتفاق على تحديد زيارة مرتقبة لنائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا لجامعة طنطا لبحث سبل التعاون المشترك مع رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع والتنسيق مع عمداء الكليات المختصة.

واختتم اللقاء بجولة تفقدية للكليات التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا للتعرف على إمكانياتها التعليمية والبحثية.