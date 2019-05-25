"جنايات القاهرة" تتنحى عن نظر محاكمة سعاد الخولي في "غسل الأموال"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع، التنحي عن نظر محاكمة سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية السابقة، في قضية غسل الأموال، لسابقة الفصل في قضية رشوة كانت متهمة فيها.

وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.

كان المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية، أوضح أنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت "الخولي" الأموال بحساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

كشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا حصلت على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، واحتفظت بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية؛ وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.