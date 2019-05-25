شارك الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، اليوم، في حفل الإفطار الجماعي للطلاب والعاملين بالجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب والإدارة العامة لرعاية الطلاب، وهنأ قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بشهر رمضان الكريم، معربا عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب في هذه الأجواء الرمضانية.

وأكد عبيد، أن الجامعة تعمل كمنظومة متكاملة تساهم في فتح أفاق جديدة للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة، مما يسهم في التواصل المستمر كأسرة واحدة في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.

كما أشاد بما تقدمه الجامعة من خدمات لأبنائنا الطلاب طوال العام الدراسى خاصة خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة وقيادتها حرصت على المشاركة فى حفل الإفطار الجماعي للطلاب وذلك احتفالا بشهر رمضان المبارك.