أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه ليس أمامنا سوى بذل الجهد والتمسك بوحدتنا لتحقيق حلم الآباء المؤسسين وتطلعات شعوب أفريقيا العظيمة فى إيجاد قارة مستقرة ومزدهرة، موضحاً أن القارة منفتحة على التعاون مع الشركاء الدوليين فى بناء أفريقيا المستقبل، فى إطار تعاونى وشراكات مستدامة.

وأضاف الرئيس فى كلمته بمناسبة «يوم أفريقيا»، اليوم، أنه منذ 56 عاماً غرس الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الأفريقية بذرة الوحدة والتعاون، ووضعوا لبنة الاندماج الاقتصادى والتكامل القارى، وشيدوا جسور عبور أفريقيا نحو الاستقرار والتقدم، وأن تلك الذكرى التاريخية التى شهدت تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، دشنت عهداً جديداً فى مسار التضامن الأفريقى والعمل المشترك بين دول قارتنا الغالية.

وتابع: «إننا نجنى ثمار جهد الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية، وعمل أجيال أفريقية متعاقبة بشكل دؤوب طيلة العقود الماضية، فقارتنا العزيزة تخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خطتنا الطموحة للتنمية المُمثلة فى أجندة 2063، ويوماً بعد يوم تزداد فاعلية جهودنا المشتركة فى إيجاد حلول لنزاعات ومشكلات عانت منها القارة لعقود وحالت دون تحقيق أحلام شعوبها»، وتابع الرئيس قائلاً إنه «فى سبيل تحقيق أهدافنا المشتركة، فمن المهم أن نعمل على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص، بجانب جهود الحكومات الأفريقية، لتشجيع سواعد أبناء أفريقيا على بناء المشروعات القارية الرائدة لتطوير منظومة البنية الأساسية الأفريقية، بما يُسهم فى استكمال مسار الاندماج الإقليمى والتكامل الاقتصادى وربط الأسواق الأفريقية، ويساعد فى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية التى نستعد للاحتفال بدخولها حيز النفاذ فى قمتنا الاستثنائية يوليو المقبل». ولفت الرئيس إلى أنه يتعين السعى نحو تطوير ثرواتنا البشرية وتأهيل شباب القارة، فضلاً عن مواصلة تعزيز دور المرأة الأفريقية كقلب نابض لمجتمعاتها ونبراس لتحولها الاقتصادى واستقرارها، إضافة إلى تدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوبنا، ترسيخاً للهوية الأفريقية وإعلاءً لمبادئ التضامن.

وتحتفل دول القارة السمراء، فى 25 مايو من كل عام، بـ«يوم أفريقيا» وهو احتفال سنوى، يمثل يوم الحرية الأفريقى سابقاً ويوم التحرير الأفريقى فى ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، حيث وقعت 32 دولة أفريقية مستقلة فى ذلك اليوم الميثاق التأسيسى فى أديس أبابا بإثيوبيا.

الرئيس: الاستفادة من القطاع الخاص وتشجيع سواعد أبناء القارة يسهم فى استكمال الاندماج الإقليمى والتكامل الاقتصادى

فى سياق منفصل، شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مراسم حفل تنصيب «سيريل رامافوزا»، رئيساً لجمهورية جنوب أفريقيا، حرصاً على توطيد علاقة مصر بأشقائها الأفارقة، والتشاور المتبادل فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال «المراسم»، طلب عدد من القادة والمسئولين الأفارقة من رئيس الوزراء نقل تحياتهم للرئيس «السيسى»، مشيدين بالجهود التى يبذلها لتعزيز التعاون الأفريقى، ومساعيه لتحقيق التنمية وحل مشكلات القارة.