«عدد كبير من محال الحلوى تعتزم بيع الكعك والبسكويت والبيتى فور بالتقسيط، لضعف قدرة المواطنين على الشراء»، هذا ما أعلنته شعبة «الحلوى» بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم، حيث إن الأسعار هذا العام تجاوزت قدرة كثير من المواطنين على الشراء، حيث تصل فى بعض الأماكن إلى 500 جنيه للكيلو.

«الغلاء غير المسبوق، الذى تعانيه الأسواق، منذ سنوات، أحدث تغييراً واضحاً فى ثقافة البيع والشراء لدى المواطنين»، بحسب تفسير أحمد محسن، عضو شعبة «الحلوى» بالغرف التجارية، للجوء المحال لتقسيط الكعك والبسكويت، موضحاً لـ«الوطن» أنه «سيتم تقسيط قيمة الكيلو على 3 شهور، خاصةً أن مبيعات العيد العام الماضى كانت سيئة جداً، لأن القدرة الشرائية للمواطنين ضعفت كثيراً، حتى إن بعض التجار اضطروا للبيع بأقل من الأسعار الحقيقية، فى الموسم الماضى، لتقليل خسائرهم».

الكيلو وصل 500 جنيه.. و"شعبة الحلوى": السوق "واقف"

تجار «الحلوى» يخشون من ارتفاع أسعار ملابس العيد والأحذية، هذا العام، ولأنها أكثر السلع تأثيراً على مبيعات «العك والبسكويت»، فكروا فى اللجوء إلى التقسيط، كما يوضح «محسن»، مشيراً إلى أن سوق الحلويات تمر بحالة كساد شديد للموسم الثالث على التوالى، بسبب التضخم.

ويبدأ سعر كيلو «الكعك» بـ30 جنيهاً ويصل فى بعض المناطق الراقية إلى 500 جنيه، فيما يصل «البسكويت» إلى 250 جنيهاً، وتتراوح أسعار «الغُريبة» بين 40 و200 جنيه، و«البيتى فور» بين 50 و300 جنيه للكيلو.

وكانت شعبة «الحلوى» بغرفة الإسكندرية كشفت تراجع مبيعات «الكعك والبسكويت» خلال الأعوام الماضية بنسبة تتجاوز الـ50% تقريباً، معلنةً استعداد عدد من التجار للبيع بنظام التقسيط لموظفى القطاع العام والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأعضاء النقابات والعاملين بالشركات الخاصة.