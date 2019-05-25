كشفت دراسة أجرتها وحدة «الإيكونوميست إنتليجنس» البريطانية، أن عادات وتقاليد موائد الإفطار فى الدول العربية تهدر الطعام بنسبة كبيرة وصلت إلى 50%، وأرجعت السبب إلى «الكرم وواجب الضيافة»، خاصة فى الرياض وبيروت والقاهرة، حيث يتسابق أصحاب «العزومات» فى طهى أكبر قدر من الطعام للمدعوين. وأرجعت الدراسة إهدار الطعام فى شهر رمضان فى دول الخليج إلى فكرة «البوفيهات»، فنسبة الطعام الذى يتم تناوله من «بوفيه» الإفطار لا يتجاوز الـ53% فقط، مؤكدة أن بعض الحكومات تعتبر أن إهدار الطعام «خطر أمنى»، خصوصاً أن المنطقة العربية مستورد صافٍ للأغذية فى الأسابيع التى سبقت شهر رمضان.

"غرفة الحبوب": المصريون استهلكوا 1.275 مليون طن أرز ومكرونة وفول

ولم تبعد الأرقام التى ذكرتها الدراسة عن الواقع فى مصر، فبحسب لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب فإن المصريين استهلكوا نحو 1.275 مليون طن من الأرز والمكرونة والفول خلال رمضان الحالى، أى ثلاثة أضعاف ما يتم استهلاكه فى الشهور الأخرى. وعلق عزت عزيز، سكرتير عام شعبة الحبوب بغرفة القاهرة التجارية: «بالفعل يستهلك المصريون الطعام فى رمضان بنسبة مضاعفة عن الشهور الأخرى، ويرجع ذلك إلى العادات والتقاليد وسيطرة مفهوم أنه (شهر اللمة والعزومات)».