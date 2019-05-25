أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن اقتراب كويكب ضخم من الأرض، اليوم، مؤكدة أنه لم يمثل خطورة نهائياً على الكرة الأرضية، وقالت الوزارة إن الكويكب يحمل اسم 1999 KW4، وهو من نوع نادر من الكويكبات المزدوجة، وله تابع يبعد عنه مسافة 2.6كم، ويتحرك حوله من جهة إلى الأخرى فى مدار محدّد، ويكمل الكويكب دورته حول الشمس فى 188 يوماً.

وأكدت الوزارة فى بيان لها، إنه تم اكتشاف الكويكب عام 1999، وتم تصنيفه على أنه من الصخور الفضائية الضخمة، وتم حساب مداره بدقة، حيث أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر على مسافة آمنة من الأرض تبلغ نحو 5 ملايين كم، أى أنه سيكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

وأضافت أن الكويكب يبلغ عرضه 1.5كم، بينما يبلغ عرض الجسم التابع له 0.5كم، ويتحرك الكويكب فى مداره بسرعة 77.446كم/ ساعة بالنسبة لسرعة الأرض، ومن المنتظر أن يعود 1999 KW4 إلى أقرب نقطة له من الأرض مرة أخرى فى 25 مايو 2036.

وأكد تقرير للدكتور جاد القاضى، القائم بعمل رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بعد اقتراب 1999 KW4 من الأرض لن يقترب أى جسم آخر من الأرض بهذه الضخامة أو أكبر حتى عام 2027، حيث يمر قرب الأرض فى 6 يونيو 2027 الكويكب 4953 (1990 MU)، الذى يبلغ حجمه 4 - 9 كم، وسوف يمر أيضاً قرب الأرض بشكل آمن وعلى مسافة تعادل 12 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر وسوف يعود مرة أخرى قُرب الأرض فى 2058 على مسافة 9 مرات من البعد بين الأرض والقمر.