انطلقت قناة "تايم سبورت"، بشكلٍ رسمي، قبل قليل، حيث كانت البداية بسورة "الفاتحة"، بصوت القارئ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، وأعقبه النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وذلك في أولى لحظات الانطلاقة التي بدأت في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وكان حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد صرح بأن القناة تعد إضافة حقيقة في مجال الإعلام الرياضي شكلًا ومضمونًا، حيث تنقل عبر نسختها الأرضية كل فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية وهي البطولة الأهم على مستوى القارة، وخاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

كما قرر حسين زين أن تنقل قناة تايم سبورت مباراة نادي الزمالك ونهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية المقامة بمصر يوم الأحد المقبل، وذلك على البث الأرضي.

وتعرض قناة تايم سبورت في أول يوم من انطلاقها بمدينة الإنتاج الإعلامي مجموعة من الفقرات الرياضية المتنوعة والمتميزة التي تنال إعجاب المشاهد، كما يتم عرض للبرامج التي ستعرض على شاشة القناة ومنها برنامج، بث أصلي وبرنامج "إلعبها صح" و"حدوتة أفريقية"، ويقدم البرامج نخبة متميزة من إعلامي ومقدمي البرامج الرياضية.