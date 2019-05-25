يحدث اليوم| "الوطنية للإعلام" تطلق قناة "تايم سبورت"

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم السبت، 25 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

"الوطنية للإعلام" تطلق قناة "تايم سبورت"

تطلق الهيئة الوطنية للإعلام، أحدث قنواتها الرياضية "تايم سبورت" على البث الفضائي، على أن تقوم القناة ببث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل على البث الأرضي الرقمي.

المجلس العربي يطلق التقرير الثالث من سلسلة تقارير الوضع المائي في المنطقة

يطلق المجلس العربي للمياه بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، والشراكة المائية المصرية، التقرير الثالث من سلسلة تقارير الوضع المائي في المنطقة العربية"؛ وذلك بعد إقراره في الجمعية العمومية للمجلس، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه 2019.

ترامب يزور اليابان

من المقرر أن يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، زيارة لليابان تستغرق 4 أيام.

نقابة الصحفيين تجري قرعة للفائزين بتأشيرات الحج

تجري نقابة الصحفيين - في الثانية ظهرًا - قرعة علنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج المجانية، التي سترد للنقابة من السفارة السعودية أسوة بالعامين الماضيين، بالقاعة الكبرى بالدور الرابع بمبنى النقابة.

انعقاد حفل تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

يعقد حفل تنصيب رئيس جنوب أفريقيا المنتخب "سيريل رامافوزا" في ستاد "لوفتس" بالعاصمة بريتوريا .

"الشباب والرياضة" تحتفل بمرور 56 عامًا على الوحدة الأفريقية

تقيم وزارة الشباب والرياضة احتفالية يوم أفريقيا بمناسبة مرور 56 عامًا على الوحدة الأفريقية بمركز شباب الجزيرة تحت شعار "نحتفل بالوحدة الأفريقية"؛ وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي أمسية فنية

يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني أمسية فنية تروي حكايات ألف ليلة وليلة بقيادة المايسترو هشام جبر- في التاسعة والنصف مساء اليوم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

برشلونة يلتقي فالنسيا في نهائي الكأس

يلتقي فريقا برشلونة وفالنسيا- في التاسعة مساء- في إطار مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا.

بايرن ميونيخ يواجع لايبزج في نهائي كأس ألمانيا

يلتقي فريقا لايبزيج وبايرن ميونيخ- في الثامنة مساء- وذلك في إطار مباريات نهائي كأس ألمانيا.