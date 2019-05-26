نظم سامح لويز، رجل أعمال قبطي بشبرا الخيمة، اليوم، حفل إفطار جماعي، يجمع المسلمين والأقباط بمنطقة أم بيومي.

وقال "لويز"، في تصريحات صحفية، إن المائدة تتسع لنحو ألف فرد، فضلا عن وجبات أخرى يتم توزيعها في علب مغلفة، وتوصليها إلى منازل الفقراء الذي يتعففون من الجلوس على الموائد.

وشهد الإفطار حضور رؤساء بيت العائلة المصرية فرع شبرا الخيمة، والشيخ شبراوي يحيى، داعية بوزارة الأوقاف، والشيخ عبدالله الشرقاوي، إمام بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد جمال حلمي، القارئ والداعية الإسلامي بالفضائيات المصرية، والحاج حمدي إبراهيم، شيخ عرب شبرا الخيمة.

وأوضح رجل الأعمال أنه ينظم حفل الإفطار للعام الخامس على التوالي، مؤكدا أن المسلمين والأقباط أخوة فى وطن واحد، وأنه يبتغى وجه الله من ذلك الإفطار.