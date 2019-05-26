خالد يوسف يقاضي قناة القاهرة والناس وبرنامج شيخ الحارة

قال المخرج خالد يوسف، ‎إنه كلف محاميًا لرفع دعوى قضائية على قناة "القاهرة والناس" وبرنامج "شيخ الحارة" ومذيعته بسمة وهبة والإعلامية ياسمين الخطيب ضيفة حلقتها أمس.

وأضاف يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن مقدمة البرنامج لم يكن لديها أي شيء لتتحدث فيه مع الضيفة إلا شخصه: "البرنامج عاش معظم حلقاته يخوض في سيرتي ويشهر بيا مكنش عند مقدمة البرنامج غير خالد يوسف والخوض في عرضه".

وأضاف: "البرنامج دفع ضيوفه لاستنطاقهم بتصريحات مسيئة لي وخاصة ضيفتها الأخيرة التي كالت لي كم هائل من الإساءة والتشهير وسرد الأكاذيب للنيل مني ومن أسرتي بزعمها الزواج مني، لن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وأم بنتي".

وتابع: "كلفت المحامي برفع قضايا على كل من روَّج عني أكاذيب طوال الفترة الماضية متعمدًا التشهير بما فيها المواقع الصحفية وأصحاب قنوات اليوتيوب الذين يألفون الأساطير طمعا في التريند والمزيد من الاشتراكات بكل الأساليب المنحطة"، مشيرا إلى أن "عشق الترند والشهرة" لا يجب أن تكون على جثث البشر والسعي لتدمير العائلات.

وأردف: "سأختصم بالقضية كل الجهات المسئولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوهات الملفقة والمنسوبة لي وكل أصحاب الفيديوهات المنشورة والذين يحللون ويدعون العلم ببواطن الأمور ويروجون لإشاعات من وحي خيالهم، سأرد على الجميع بالقانون".