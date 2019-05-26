هنأ السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فريق بنات إدارة دمياط الجديدة للمرحلة الإعدادية، مدارس (المستقبل، الدكتور أحمد زويل، الكفراوي لغات) الحاصلين على المركز الأول في بطولة الدورة الرمضانية الأولى للاتحاد المصري للرياضة المدرسية للألعاب الجماعية والمقامة بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم.

وأكد "سويلم"، في تصريحات صحفية، أن مديرية التربية والتعليم حريصة على دعم وتعزيز دور الأنشطة والمسابقات الرياضية بإعتبارها جزءا مهما من تكوين شخصية الطالب، وتهدف إلى تحقيق النمو المتكامل له، مشيرا إلى اهتمامه شخصيا بهذه المسابقات وإيمانا منه بأهمية تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة بأنواعها.