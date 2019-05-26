معهد التسامح الدولي بالإمارات يكرم شخصيات مصرية بارزة

التقى محمد خليفة المزروعي الخبير البارز في معهد التسامح الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نخبة من الشخصيات المصرية المعروفة، أثناء زيارته للقاهرة مؤخرًا، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات لنشر قيم ومباديء التسامح في المنطقة العربية والعالم.

وكرم المزروعي، عددًا من الشخصيات المصرية، بمنحهم درع التسامح الدولي من خريجي الدفعة الأولى لمعهد التسامح الدولي، لجهودهم في مجال التسامح الدولي.

وكان في مقدمة المكرمين السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونانيوز، التي تضم البوابات الإلكترونية "مصراوي ويلاكورة والكونسلتو"، والدكتور حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان الخيرية، والدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، والدكتور أرمين مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية.

وقال محمد خليفة المزروعي، في كلمته أثناء حفل التكريم، إن دعوة التسامح الدولي تحتل أولوية كبيرة من حكومة وشعب دولة الإمارات، لنشر قيم ومباديء التسامح في كل دول العالم، وهو ما أضفى على زيارته لمصر أهمية كبيرة، لما تمثله مصر بتاريخها العريق وحضارتها الضاربة في عمق التاريخ من نموذج رائع للتعايش والتواصل والتسامح بين الحضارات المختلفة والثقافات المتنوعة، مما جعلها ملتقى لكل الشعوب والأعراق، وهو ما تحرص عليه دولة الإمارات، التي ترفع شعار التسامح والتعايش الإنساني بين شعوب العالم.

يذكر أن رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعلن 2019 عامًا للتسامح، وجعله عملاً مؤسسيًا مستدامًا من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.

وكانت دولة الإمارات أعلنت عام 2016 تأسيس أول وزارة للتسامح في العالم، وأصدرت قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها.