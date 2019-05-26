قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، إنها كانت ترقص الباليه منذ طفولتها حتى الفرقة الثانية في الدراسة الجامعية، وكانت الراقصة لأولى لإحدى فرق رقص الباليه.

وأضافت "نجم الدين"، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والفنانة جيهان خليل في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TEN"، أنها تحب الرقص وتتمنى تقديم عمل استعراضي بشرط أن يكون هادفا وليس مجرد عمل استعراضي للجسد.

وأشارت إلى أنها تعتذر كثيرًا عن أدوار البطولة المطلقة، لعدم قناعتها بالعمل الفني: "أنا مبعرفش أمثل إذا ما صدقت العمل الفني، لو لم أتمكن من دمج العمل الفني بشخصيتي لا يمكن أعرف أمثل".