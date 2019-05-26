قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إنه طلب من نائب عام سابق، أن يسمح له باستعمال أعضاء جسم المحكوم عليهم بالإعدام، لكنه رفض وأخبره بأنه ينافي الإنسانية.

وأضاف خلال تقديمه حلقة السبت، من برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يمكن استفادة 7 أشخاص بأعضاء شخص واحد، 2 من مرضى فشل كلوي، و2 من مرضى الكبد، ومريض رئة، ومريض قلب و قرنية يعني واحد أعمي هيبتدي يشوف الدنيا".

ولفت موافي، إلى أن الصين تتيح استعمال أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، لذا تحتل المركز الأول في زراعة الأعضاء حول العالم: "أنا اللي قايل إنه هيموت ويمكن لما أخد أعضائه ربنا يرضى عنه إنه خدم ناس مرضى".