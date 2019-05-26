لقي فلاح بقرية إبشادات التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مصرعه، بينما نجت زوجتة، إثر انهيار منزلهما المكون من طابقين، فجر الأحد.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورفعت الأنقاض وانتشلت جثة المتوفي، كما انهار منزل مكون من ثلاثة طوابق، بوسط مدينة المنيا، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكان اللواء مجدي عامر مدير الأمن، تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بمصرع شخص، نتيجة انهيار منزل من طابقين بقرية إبشادات بمركزملوي.

وانتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث المراكز، والمعاون الأول الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ، وتبين انهيار منزل مكون من طابقين مما أسفر عن مصرع صاحبه ويدعى "عبد الحميد. ع"، 70 عاما، فلاح، بينما نجت زوجته "ا. م"، وتمكنت قوات الحماية المدنية من رفع أنقاض المنزل المنهار وانتشال جثة المتوفي، ونقلها لمشرحة مستشفى ملوي العام، وحرر محضر بالواقعة.

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق، وبالانتقال تبين أن العقار ملك "م. م. ع"، مقيم بقرية البرجاية، وانهار جزء من الداخل، ولا توجد أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتقرر إخلاء المنزل ومكتبة تقع أسفله، وعمل كردون أمني وإخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمعاينة.

وبالفحص تبين أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق وتقيم به سيدة وابنتها، وتم اتخاذ الإجراءات كافة بفصل الكهرباء والغاز، وإخلاء المنازل المجاورة كإجراء احترازي حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين لحين صدور تقرير الإدارة الهندسية.