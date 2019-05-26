ترامب يقلل من أهمية التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، من أهمية التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرًا، فيما بدا أنه تناقض مع تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وقال ترامب، حسبما نقلت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية، إن عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية لم تزعجه، معربًا عن ثقته بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، سوف يفي بوعده، عبر تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر".

وجاءت تغريدة الرئيس الأمريكي، الموجود حاليا باليابان في زيارة تستغرق أربعة أيام، بعد ساعات من تصريح بولتون، بأن تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونج يانج هذا الشهر، تمثل بلا شك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.