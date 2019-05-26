فتحت مراكز التصويت أبوابها اليوم، عند الساعة 06.00 بتوقيت جرينتش في فرنسا وألمانيا للانتخابات الأوروبية.

ويصوّت في المجمل ناخبو 21 دولة من أصل 28 أعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد، وهو اليوم الأخير من عملية الاقتراع التي بدأت الخميس في بريطانيا وهولندا.

وفُتحت مراكز التصويت عند الساعة 04.00 بتوقيت جرينتش في 6 دول، وبدأ الإيطاليون التصويت عند الساعة 05.00 بتوقيت جرينتش.

ودعي 427 مليون ناخب أوروبي إلى التصويت لانتخاب 751 نائبا في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها 5 سنوات، يلعبون خلالها دورا حاسما في صياغة القوانين الأوروبية.

وتتسم انتخابات هذه المؤسسة الأوروبية التي لم تكف عن تعزيز صلاحياتها، بمشاركة ضعيفة عادة، بلغت 42.6% في 2014.