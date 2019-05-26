تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 7 قطع سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، و6 عناصر من تنظيم "الإخوان" الإرهابي، وتحرير 514 حكما في مجال تنفيذ الأحكام، وفقا لبيان أمني، مساء السبت.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 58 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، وقضية اتجار بالمخدرات، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم في قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، و57 قضية متنوعة في مجال المرور على الأسواق، وتنفيذ 207 قرارات وحملة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.