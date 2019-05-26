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وزير الإسكان يتفقد مركز مارينا العلمين السياحي استعداد خلال العيد

وزير الإسكان يتفقد مركز مارينا العلمين السياحي استعداد خلال العيد

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شعراوي: توفير 37 ألف فرصة عمل من خلال برنامج مشروعك العام الجديد

وزير الإسكان في زيارة مفاجئة لمشروعات العلمين الجديدة: الجودة أولوية

وزير الإسكان في زيارة مفاجئة لمشروعات العلمين الجديدة: الجودة أولوية

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