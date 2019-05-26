شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل علامة استفهام، هروب نوح الشواف الذي يؤدي دوره الفنان محمد رجب، والدكتور "سامح"، الفنان هيثم أحمد ذكي، من المستشفى الذي يتعالج بها نوح الشواف بعد اتهام "سامح" بقتل "جاسر" شقيق "نوح".

وساعد "نوح" "سامح" على الهرب معه للبحث عن قاتل "جاسر" الحقيقي الذي يؤدي دوره الفنان محمد ناصر لتبرئة "سامح" من قتل "جاسر".

واتجه "نوح" مصطحبا "سامح" إلى فيلا أحد أصدقائه القدامى "جيجي"، وبدل ملابس المصحة النفسية ثم اتجه إلى "المولد".

وبمجرد دخول الدكتور "سامح" المولد تذكر الكابوس الذي رآه في أولى حلقات المسلسل وهو يتجول بالمولد ليقول لـ"نوح": "أنا جيت هنا قبل كده".

وفجأة ظهر الشيخ منصور "حسن العدل" صديق نوح الشواف ورحب الشيخ منصور بـ"نوح"، في المشهد الأخير للحلقة.

مسلسل علامة استفهام، تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغييرًا واختلافًا كبيرًا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، ومن بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبو زهرة وآخرين.