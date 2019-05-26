أعلن التلفزيون الإيراني، طرد المسؤولين عن البث المباشر في القناة الخامسة من عملهم، وهما مدير البرنامج ومعده، وتوجيه تحذير شديد اللهجة لمدير القناة، على خلفية إساءتهم لخلفاء المسلمين أبوبكر وعمر وعثمان، وعائشة زوجة الرسول، في برنامج أُذيع مباشرة على التليفزيون، وذلك بناء على تعليمات مباشرة من المرشد علي خامنئي، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأرسل النواب السنة في البرلمان الإيراني قبل عدة ساعات، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، لاتخاذ اللازم لمواجهة ما اعتبروه "إساءة التلفزيون الحكومي لأهل السنّة".