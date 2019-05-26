أكد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، رفض بغداد التحركات الأمريكية "الأحادية"، حسب ما أفادت قناة العربية نقلا عن وكالة أنباء رويترز.

وأضاف الحكيم أنّ العراق وسيط بين إيران وأمريكا، وأنّ الحصار الاقتصادي على إيران ليس مفيدا.