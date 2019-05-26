كشف مديرية أمن الإسكندرية غموض واقعة العثور على جثة عربي في دائرة قسم شرطة ثان المنتزة.

كان قسم شرطة ثانٍ المنتزه تلقى بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص "تاجر فحم- يحمل جنسية إحدى الدول العربية" داخل مسكنه مُكمم الفم وموثوق الساقين باستخدام لاصق ومُقيد في منضدة.

وتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص يحمل جنسية الدولة المشار إليها، 40 عاما، وعاطل 31 عاما، محكوم عليه غيابيا في قضيتي "تجمهر – سرقة بالإكراه" بالسجن 25 عاما، وحارس خاص 25 عاما، وعاطل 28 عاما، سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات، ضرب وسلاح ناري".

وضبط المتهمون عدا الثاني واعترفوا بارتكاب الواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.