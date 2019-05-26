شهدت شمال دولة بيرو، صباح اليوم، زلزالا قويا بلغت قوته 7.5 ريختر في تمام الساعة 7:41 بالتوقيت العالمي، حيث وقع على بعد 83 كم من جنوب شرق مقاطعة لاجوناس في منطقة "سان مارتن" الأرجنتينية، وعلى عمق 105 كيلومترات.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أضافت الهيئة أن الزلزال الذي كان مركزه في بادئ الأمر على بعد 296 كيلو مترًا شمال غرب مدينة "بويرتو"، كان قويًا لدرجة كبيرة، في شرق بيرو، بلغت قوته 7.1 ريختر، كما أن الزلزال وقع على عمق 600 كيلو متر في باطن الأرض بمنطقة غابات خفيفة السكان، لذلك لم يتسبب حتى الآن في حدوث إصابات أو كوارث.