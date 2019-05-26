لمشاهدة سفينة خوفو.. تعرف على أسعار تذاكر متحف مركب الشمس

يحتفل "جوجل" اليوم، الأحد بالذكرى الـ65 لاكتشاف "سفينة خوفو"، والتي جرى اكتشافها عام 1954 على يد عالم الآثار المصري كمال الملاخ، فـ عند قاعدة هرم خوفو الجنوبية كانت توجد فتحتان مسقوفتان، عُثر على السفينة عند قاعدته، وبلغ عدد قطع السفينة نحو 1200 قطعة خشبية ليس منقوص منها شيء، ومن ضمن أجزائها 5 أزواج من المجاديف و2 زعانف تجديف ومقصورة، وسقالة للوقوف على الشاطئ.

وجرى إعادة تركيب السفينة من جديد ليبلغ طولها قرابة الـ42 مترًا، وسُميت بمركب الشمس أو سفينة خوفو، نسبة إلى السفن الجنائزية التي كانت تستخدم في مصر القديمة التي كانت تذهب لتستعيد الحياة من الأماكن المقدسة، وهي معروضة للزائرين منذ ذلك الحين في متحف زجاجي بالقرب من الهرم الأكبر في الجيزة.

وتصل سعر تذكرة الدخول للمصري إلى 10 جنيهات، وللطالب المصري 5 جنيهات، وللأجنبي 80 جنيهًا، وللطالب الأجنبي 40 جنيهًا، حيث يمكنك زيارة المتحف من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.