جوجل يحتفل بالذكرى الـ65 لاكتشاف سفينة "خوفو"

احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بالذكرى الـ65 لاكتشاف سفينة خوفو، والموجودة في متحف مركب خوفو أو متحف مركب الجيزة الشمسي وأعيد بناءه 1985م.

وسفينة خوفو المعاد تجميعها في 1968، فُكّكتْ حول المناسك الجنائزية إلى 1224 قطعة صغيرة، قبل أن تُدْفَن قُرْب الأهرامِ في حفرة المركب.

وخوفو هو اسم الولادة للفرعون المصري القديم، الذي حكم في عهد الأسرة الرابعة من عصر الدولة القديمة، قرابة 2580 قبل الميلاد، ويُعزى إليه بناء الهرم الأكبر على هضبة الجيزة لتكون مقبرة له، ويعتبر أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.