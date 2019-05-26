عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية الدائرة 12، عامل "استورجي" بالسجن المشدد 6 سنوات؛ لضبطه متلبسا وبحيازته مواد مخدرة وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لإدانته بالاتجار في الهيروين بالزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، وعضوية المستشارين مختار عنصيل وأحمد عطية، وأمانة سر عامر علي وحسن منصور.

وتوصلت تحريات أحمد حسن أحمد بدر نقيب بقسم شرطة الزاوية الحمراء، إلى ضبط المتهم "محمد.ص.ص" 21 عاما، عامل استورجي، حال تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم في القضية رقم 6233 لسنة 2018 جنايات الزاوية الحمراء، وبتفتيشه وقائيا عثر بحوزته على 25 لفافة لمخدر الهيروين وبمواجهته بما أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.