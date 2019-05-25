عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة سائقاً بالسجن المشدد 15 عاماً وتغريمه 200 ألف جنيه لثبوت إدانته بالاتجّار في الهيروين في حي باب الشعرية بالقاهرة.

البداية كانت بورود معلومة عن تردد المتهم "علي. ج. ع" (31 سنة- سائق) على شارع بورسعيد في دائرة القسم للاتجّار بالمواد المخدرة.

وباستصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه عثر معه على 12 لفافة هيروين و 645 جنيهاً وهاتفي محمول، وبتفتيش السيارة قيادته عثر على كيس بلاستيكي بداخله 30 لفافة لذات المخدر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجّار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والمبلغ المالي حصيلة عمليات البيع.