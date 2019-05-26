قال إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إن 1608 طلاب في 23 مدرسة أدوا الامتحان في مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي إلكترونيًا بنسبة 91%، بينما أدى طلاب 158 مدرسة الامتحان ورقيًا.

وأوضح التداوي، أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام 1766 طالبا، وعدد المدارس 27 مدرسة في 5 إدارات تعليمية، وأن امتحانات اليوم كانت في مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي العام، التعليم الصناعي "تخطيط وإدارة إنتاج – صيانة وإصلاح"، التعليم الزراعي "حيوانات (لحم) – صناعات غذائية – كيمياء"، التعليم التجاري "محاسبة حكومية – سكرتارية أجنبية – تأمينات أشخاص".

وأضاف التداوي، أنه يجري على قدم وساق، علاج بعض المشكلات التقنية لبعض المدارس، ويُحذر على جميع اللجان منع استخدام الطلاب للكتاب المدرسي، حيث تتبع سياسة امتحانات الصف الأول الثانوي العام بمنظومة التعليم الجديدة "أُوبن بوك – Open Book" سياسة الكتاب المفتوح.