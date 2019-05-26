يلتقي رؤساء المجالس التصديرية، اليوم، عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة لبحث آليات صرف متأخرات دعم الصادرات.

وقال عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنَّ المجالس التصديرية ستلتقي اليوم وزير التجارة؛ لبحث كيفية صرف المستحقات للمصدرين، وفقًا لما جرى الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في سلسلة الاجتماعات التي عقدت قبل نحو شهرين.

وأوضح "الدمرداش"، في تصريح لـ"الوطن"، أن متأخرات دعم الصادرات تصل إلى نحو 20 مليار جنيه، ويبلغ نصيب مصدري الحاصلات منها 300 إلى 500 مليون جنيه.

ولفت رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أنَّ هناك عدة آليات سيجرى من خلالها سداد المستحقات، من بينها عمل مقاصة مع الحكومة بحيث يتم إعفاء المصدرين من جزء من التأمينات، أو الضرائب المستحقة عليهم.

كان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وافق قبل أكثر من شهرين على تسوية المتأخرات مقابل تسهيلات في حصول الشركات الدائنة على الأراضي اللازمة لتوسيع استثماراتهم، أو خصما من مستحقات مالية خاصة بالضرائب أو الجمارك، وأيضًا تيسيرات للحصول على قروض من البنوك، وقروض لشراء المعدات.