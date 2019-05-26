أوصت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، خلال اجتماعها الثاني اليوم، العمل على سرعة الحصول على ترخيص لإنشاء مستودع أنابيب البوتاجاز في منطقة الهوارية قبلي، ونجع حبون القبلي بحي العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعها الثاني برئاسة النائب عصام بركات وكيل اللجنة، طلب النائب طارق السيد نائب الإسكندرية، الذي طالب فيه بسرعة الترخيص لإنشاء مستودعات بتلك المناطق رحمة بالأهالي، ولعدم استغلالهم من قبل السرّيحة وبعض المستغلين للأزمة القائمة بعدم وجود مستودع قريب منهم.

من جانبه، قال مصطفى سيد أحمد مدير عام الشؤون التجارية بشركة يتروجاز، إنّ الشركة لا مانع لديها على الإطلاق في الترخيص لإنشاء مستودع، لكن هناك إجراءات يجب أنّ تتخذ، وهي بعيدة كل البعد عن الشركة أو وزارة البترول.

وأضاف أحمد أنّ من يحدد الترخيص وإنشاء المستودع، هو قرار المحافظ وليس الشركة، إذ يتم العرض على المحافظ وبالتنسيق والتعاون مع التموين يتم الموافقة على الترخيص من عدمه، موضحا أنّ المحافظ والتموين هم الأعلم بحاجة كل منطقة، وبحاجة الناس عى الأرض، لكن لا مانع لدينا في حال الموافقة على الترخيص، من الإمداد بالكميات اللازمة للمستودع.