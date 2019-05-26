قال سفير مصر في بكين أسامة المجدوب، إنه نقل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى المشاركين في الاحتفال بيوم أفريقيا، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال الفترة الحالية.

وأضاف السفير المجدوب ـ في تصريح بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا الذي يوافق 25 مايو وأقيم بالعاصمة الصينية (بكين)- أن الرئيس السيسي أكد ـفي رسالته ـ أهمية تأهيل عنصر الشباب لقيادة مستقبل القارة الأفريقية، مع ضرورة تعزيز دور المرأة الأفريقية، وتدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوب القارة.

وشارك في الحفل مساعد وزير الخارجية الصيني "ليو شيانفا" ولفيف من السفراء المعتمدين لدى بكين وكبار الشخصيات الصينية المعنية بالشأن الأفريقي.

وقامت شركة مصر للطيران (الشركة الوطنية وعضو تحالف ستار) برعاية الحفل ، حيث قامت بإهداء تذاكر طيران مجانية من بكين إلى القاهرة، وهدايا آخرى للحضور، فيما تم عرض فيلم ترويجي خاص بالشركة والتعريف برعايتها لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر خلال الفترة بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وشهد الحفل تقديم مجموعة من الطلبة المصريين الدارسين في بكين عروضا فلكورية وشعبية، نالت إعجاب الحضور.