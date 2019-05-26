أعلنت الداخلية العراقية أنها تتواصل مع السلطات اللبنانية لتتسلم منها محافظ كركوك نجم الدين كريم الذي اعتقل في مطار بيروت قبل أيام بمذكرة أصدرها الإنتربول.

وورد في بيان للداخلية العراقية: "اتخذنا من خلال الدوائر المختصة المتمثلة بمديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) كل الإجراءات القانونية المتبعة في قضية استرداد المطلوبين للقضاء العراقي حال الاطلاع على تفاصيل إلقاء القبض على المتهم الهارب في مطار بيروت"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف البيان: "نجري اتصالات هاتفية مستمرة مع السلطات اللبنانية، وأوضحنا أن المتهم مطلوب للقضاء العراقي بتهمة الاختلاس وطلبنا التحفظ عليه لحين إرسال ملف الاسترداد لوجود أمر قضائي بالقبض عليه من الإنتربول والقضاء العراقي منذ 2018".

وذكر: "الإنتربول أبلغنا بإطلاق سراح كريم بكفالة بموجب القوانين اللبنانية النافذة وتم سحب جوازات سفره ومنع سفره وهم بانتظار ملف الاسترداد الذي سترسله السلطات المختصة في العراق تمهيدا لاسترداد المتهم بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين العراق ولبنان عام 1929 ومحاكمته".