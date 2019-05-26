أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 39 طنا و890 كيلوجرام أغذية متنوعة وياميش رمضان، و17 ألفا و60 لتر مشروبات، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية بجميع المحافظات، في الفترة من 28 أبريل وحتى 16 مايو الحالي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أنّ الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوعية المستهلك وتوفير غذاء آمن وصحي.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنّ الحملات مرّت على 4 آلاف و552 منشأة غذائية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، إذ تم إعدام 10 أطنان و351 كيلوجراما أغذية متنوعة، و1814 لتر مشروبات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف عيد أنّ الحملات ضبطت 29 طنا و539 كيلوجراما أخرى من الأغذية المتنوعة، و15 ألفا و246 لتر من المشروبات، للاشتباه في عدم صلاحيتها، فيما تم سحب 8 آلاف و479 عينة من الياميش والأغذية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.

من جانبها، أشارت الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى تحرير 3386 محضر جنح حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور طبقا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 486 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصا على صحة المواطنين.

وأكدت حمزة أنّ الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.