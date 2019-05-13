وجّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالاستمرار في ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة، لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري خلال رمضان، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد عبدالعال في بيان عنه اليوم، على مدير مديرية التموين، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء، لضبط المخالفات والتصدي لكل من تسول له نفسه الاتجار والتلاعب بصحة وسلامة المواطنين، مستغلين الإقبال المتزايد على شراء السلع والمواد الغذائية والضروريات خلال شهر رمضان.

وفي سياق متصل، شنّت مديرية تموين القاهرة، حملات مكثفة في معظم أحياء ومناطق القاهرة، شملت محلات السوبر ماركت والمطاعم والمخابز والحلواني ومحلات المكياج ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية، ومحلات اكسسوارات المحمول ومختلف الأنشطة التجارية، أسفرت عن ضبط نصف طن بندق وفستق مقشر، و4 كيلو كاجو و100 لفة قمر الدين مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال المرور والتفتيش على عدد من السوبر ماركت والأسواق بأحياء مصر القديمة والمعادي ومدينة نصر.

كما أسفرت الحملات عن ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، مثل أجولة سكر وأرز ومكرونة وجراكن زيوت طعام وصفائح جبن وعلب زبادي ولحوم مدخنة، و450 علبة تونة وأجولة فول منتهية الصلاحية، وتم إعدام كميات فاسدة من الرنجة وضبط أكثر من 20 كيلو رنجة وفسيخ مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وصرح المهندس إبراهيم عسقلاني مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، بأنّ الحملات شملت المرور على محلات بيع الأجهزة الكهربائية واكسسوارت المحمول، وتم ضبط شواحن محمول مجهولة المصدر وفلاتر سيارات وأجهزة كهربائية و120 كاتيل يحمل استيكر (لاصق) مفبرك لبعض الماركات التجارية المسجلة الشهيرة، وتم التفتيش على عدد من المخابز البلدية والحلواني، وتم ضبط 5.5 طن دقيق مجهول المصدر، 600 كجم شكاير دقيق مدعم دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة، مستحضرات لحوم ودواجن فاسدة ومصادرتها ببعض المطاعم.

كما صادرت الحملة عددا كبيرا من أدوات المكياج وطلاء الأظافر ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات، معروضة في بعض البوتيكات والمولات التجارية.

وأضاف مدير المديرية أنّ إدارة الرقابة التجارية في مديرية التموين، حررت المحاضر اللازمة وأحالتها للنيابات المختصة، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بشأن التصرف فيها.