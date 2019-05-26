تأجيل محاكمة محافظ المنوفية الأسبق في "الكسب غير المشروع" إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل جلسات محاكمة هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية الأسبق، في قضية الكسب غير المشروع لما قيمته 58 مليون جنيه، لجلسة غدًا لمرافعة الدفاع.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد.

ونسبت جهات التحقيق للمتهم، أنه حصل لنفسه على 58 مليونا و795 ألفا و942 جنيها، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليونا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، كما حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، في حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، وذلك إلى جانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها في شراء عديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأسماء أفراد أسرته.